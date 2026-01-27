OBIC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

OBIC gab am 26.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 44,02 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei OBIC noch ein Gewinn pro Aktie von 38,56 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 34,33 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,55 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at