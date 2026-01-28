OBIC präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

OBIC gab am 26.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 222,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 200,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at