OBIC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

OBIC hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,16 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 240,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte OBIC einen Umsatz von 226,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at