OBIC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

OBIC gab am 22.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 53,01 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 44,36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OBIC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 36,70 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 32,43 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at