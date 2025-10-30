OBIC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

OBIC äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 USD gegenüber 0,120 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 226,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 203,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at