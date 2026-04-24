OBIC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

OBIC präsentierte in der am 21.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte OBIC 0,120 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat OBIC im vergangenen Quartal 223,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OBIC 206,8 Millionen USD umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,570 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,480 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat OBIC in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 897,25 Millionen USD im Vergleich zu 795,28 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at