OBIC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

OBIC hat am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,150 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 230,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 224,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at