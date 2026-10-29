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29.10.2026 06:31:29
OBIC zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
OBIC hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 49,99 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 40,44 JPY je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38,33 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 33,35 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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