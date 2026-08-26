Obio Technology (Shanghai) A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Obio Technology (Shanghai) A hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,070 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 71,3 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 67,0 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at