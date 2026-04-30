Obio Technology (Shanghai) A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Obio Technology (Shanghai) A ließ sich am 27.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Obio Technology (Shanghai) A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,090 CNY erwirtschaftet worden.

Obio Technology (Shanghai) A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,5 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at