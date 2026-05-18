Oblong: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Oblong präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at