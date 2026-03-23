23.03.2026 06:31:29

Oblong mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Oblong hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,00 USD gegenüber -0,780 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 0,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,760 USD beziffert. Im Vorjahr waren -15,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,44 Millionen USD – ein Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Oblong 2,38 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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