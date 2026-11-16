Oblong vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Oblong präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 USD. Im Vorjahresviertel hatte Oblong -0,740 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Oblong mit einem Umsatz von insgesamt 0,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15,00 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at