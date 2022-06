Obour Land For Food Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Obour Land For Food Industries hat am 01.06.2022 das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz wurde auf 924,0 Millionen EGP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 664,0 Millionen EGP umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at