Obrascon Huarte Lain präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Obrascon Huarte Lain hat am 25.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,01 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,020 EUR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 774,3 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Obrascon Huarte Lain 783,1 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at