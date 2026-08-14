Observit Registered legte Quartalsergebnis vor

Observit Registered veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,7 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,6 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at