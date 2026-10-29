Observit Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Observit Registered hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 23,4 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,3 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at