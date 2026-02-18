|
18.02.2026 06:31:28
Observit Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Observit Registered hat sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Observit Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,2 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Observit Registered in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 63,53 Millionen SEK im Vergleich zu 59,16 Millionen SEK im Vorjahr.
