Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
|
09.01.2026 09:02:00
Obsidian-Rollenspiel: „Avowed“ kommt auf die Playstation
Das Rollenspiel „Avowed“ gehört zu den letzten Xbox-Eigenproduktionen der vergangenen Jahre, die es nicht auf der Playstation gibt. Das ändert sich bald. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Sony Corp.
|
19.12.25
|Sony-Aktie: Peanuts mit neuem Besitzer (dpa-AFX)
|
19.12.25
|Sony buys Snoopy (Financial Times)
|
11.11.25
|Sony launches cheaper Japan-only PlayStation 5 console (Financial Times)
|
11.11.25
|Gute Stimmung bei Sony - Aktie profitiert von Gewinnsprung (finanzen.at)
|
11.11.25