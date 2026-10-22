OBSystem hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

OBSystem hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 78,44 JPY. Im Vorjahresviertel waren 63,47 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 2,43 Milliarden JPY gegenüber 2,15 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at