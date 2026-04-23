OBSystem mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

OBSystem hat am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

OBSystem hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 95,71 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 61,59 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,23 Prozent auf 2,49 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 259,43 JPY gegenüber 210,57 JPY je Aktie im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat OBSystem in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,66 Milliarden JPY im Vergleich zu 7,68 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at