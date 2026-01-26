OBSystem: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

OBSystem äußerte sich am 23.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 71,58 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 52,82 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,26 Milliarden JPY – ein Plus von 17,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OBSystem 1,92 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at