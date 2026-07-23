OBSystem: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

OBSystem hat am 22.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 46,87 JPY gegenüber 28,67 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,77 Prozent auf 2,26 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at