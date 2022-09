Ocado-Aktie sackt nach erneuter Senkung des Ausblicks ab

Eine erneute Senkung des Ausblicks von Ocado hat am Dienstag die Aktien des britischen Online-Lebensmittelhändlers einknicken lassen.

Die Ocado-Papiere fallen in London zeitweise um 13 Prozent auf 6,92 GBP. Europaweit gerieten daraufhin auch die Anteilsscheine anderes Einzelhändler unter Druck; der entsprechende Branchenindex büßte als Schlusslicht in der Sektorübersicht 0,9 Prozent ein.

Unter den Einzelhändlern fielen Marks & Spencer um 2,6 Prozent. Hierzulande zählten die Anteilsscheine des Online-Händlers Zalando mit einem Minus von knapp 2 Prozent zu den schwächsten Werten im deutschen Leitindex DAX. Dieser legte moderat zu. In Mitleidenschaft gezogen wurden auch die Aktien des Essenslieferdienstes Delivery Hero und des Kochboxenversenders HelloFresh mit Verlusten von ebenfalls jeweils fast 2 Prozent.

Der Experte Giles Thorne vom Analysehaus Jefferies schrieb mit Blick auf Ocado: "Die zum dritten Mal in diesem Jahr gesenkten Zielvorgaben zeigen, dass sich die Verbraucher in der Post-Pandemie-Zeit an eine hohe Inflation anpassen." Der Fachmann Borja Olcese von der US-Bank JPMorgan verwies zudem auf jüngste Daten des Marktforschers Kantar für den September. Diese seien für keinen der von ihm beobachteten britischen Einzelhändler aufregend gewesen. Das Wachstum habe sich abgeschwächt.

