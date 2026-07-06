Ocado Group Aktie
WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747
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06.07.2026 08:56:05
Ocado paves way for exit of boss Tim Steiner after succession clash
Founder to stay in post until group concludes succession planning following boardroom pressure to remove himWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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