Ocado Group Aktie
WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747
|
29.05.2026 09:03:42
Ocado shares jump after striking online grocery deal with Asda
Partnership comes after British technology group suffered blow to US businessWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ocado Group PLC
|
29.05.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
29.05.26
|Börsianer warten auf Impulse: So performt der FTSE 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
29.05.26
|Optimismus in London: FTSE 100 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
29.05.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
29.05.26
|Ocado shares jump after striking online grocery deal with Asda (Financial Times)
|
28.05.26
|Börse London: FTSE 100 mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.05.26
|FTSE 100-Titel Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ocado Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
22.05.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)