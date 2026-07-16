Ocado Group Aktie
WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747
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16.07.2026 13:26:21
Ocado shares plunge 18% as tech licensing division struggles
Shares hit 13-year low after UK grocery delivery group reports lower profits and says new installations will be delayedWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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