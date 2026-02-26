Ocado Group Aktie
WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747
|
26.02.2026 09:19:17
Ocado to axe 1,000 jobs in cost-cutting drive
The technology and online grocery group is cutting about 5% of its global workforce, with two-thirds of the losses in the UK.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Nachrichten zu Ocado Group PLC
|
26.02.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
26.02.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 steigt nachmittags (finanzen.at)
|
26.02.26
|LSE-Handel: Börsianer lassen FTSE 100 mittags steigen (finanzen.at)
|
26.02.26
|Ocado plans to cut 1,000 jobs and restructure technology unit (Financial Times)
|
26.02.26
|Börse London: FTSE 100 sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
25.02.26
|FTSE 100-Wert Ocado Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ocado Group von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
19.02.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
Analysen zu Ocado Group PLC
Aktien in diesem Artikel
|Ocado Group PLC (spons. ADRs)
|5,93
|-5,80%
|Ocado Group PLC
|2,44
|-3,94%