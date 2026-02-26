Ocado Group Aktie
WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747
|
26.02.2026 14:55:10
Ocado to axe 1,000 jobs in cost-cutting drive
The technology and online grocery group is cutting about 5% of its global workforce, with two-thirds of the losses in the UK.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ocado Group PLC
|
17:58
|Börse London in Grün: FTSE 100 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
26.02.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
26.02.26