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11.05.2026 12:20:27
OCBC, UOB, DBS lead Singapore stocks higher on Monday; STI up 0.4%
Across the broader market, losers outpace gainers 340 to 279, as 2.1 billion securities worth S$2.6 billion change handsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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