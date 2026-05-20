HSBC Holdings Aktie
WKN: 924153 / ISIN: US4042804066
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20.05.2026 05:10:58
OCBC outbids banks on HSBC Indonesia deal by wide margin: sources
The higher offer allows OCBC to enter bilateral negotiations to finalise the dealWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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