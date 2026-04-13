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13.04.2026 13:09:47
OCBC sees upside in SGX small and mid-caps on Singapore growth tailwinds despite Middle East tensions
Improvement in average daily turnover across SMID stocks most pronounced after announcement of EQDP asset managersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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