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07.10.2026 05:02:15
OCBC sheds S$8 billion in value as shares close nearly 6% down; analysts cautious on banks
Citi downgrades OCBC to ‘sell’, but RHB maintains ‘overweight’ ratingWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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