07.10.2026 05:02:15

OCBC sheds S$8 billion in value as shares close nearly 6% down; analysts cautious on banks

Citi downgrades OCBC to ‘sell’, but RHB maintains ‘overweight’ ratingWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag abwärts. Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch kräftigen nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken.
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