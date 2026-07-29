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29.07.2026 05:53:17
OCBC to cut wealth onboarding to 15 business days with agentic AI; simple cases in one day
DBS and UOB say their wealth onboarding can be completed in a weekWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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