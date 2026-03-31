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31.03.2026 14:53:55
OCBC to trim interest rate for flagship 360 Account from May 1
The first S$100,000 will earn 4.45% per annum, down from the current 5.45%, when the change kicks inWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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