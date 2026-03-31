31.03.2026 14:53:55

OCBC to trim interest rate for flagship 360 Account from May 1 

The first S$100,000 will earn 4.45% per annum, down from the current 5.45%, when the change kicks inWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Widersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX legt letztlich zu -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Asien zum Handelsende mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt konnte die Verlustzone am Dienstag hinter sich lassen. Der deutsche Leitindex konnte ebenfalls Gewinne verbuchen. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.
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