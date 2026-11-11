Occidental Petroleum: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Occidental Petroleum hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,61 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,650 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 7,08 Milliarden USD gegenüber 6,68 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at