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12.11.2026 06:31:28
Occidental Petroleum gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Occidental Petroleum hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 2,25 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Occidental Petroleum 0,900 CAD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,91 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 9,20 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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