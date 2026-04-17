Occidental Petroleum Aktie

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WKN: 851921 / ISIN: US6745991058

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17.04.2026 10:40:00

Occidental Petroleum Is Crushing the Market in 2026. Is It the Smartest Buy Right Now?

Occidental Petroleum (NYSE: OXY) is crushing the market so far this year. Shares of the oil and gas producer have skyrocketed nearly 40%, even with a pullback over the last few weeks. Meanwhile, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) index has clawed its way back to a low single-digit percentage gain.Most energy stocks have moved significantly higher in 2026. Occidental, though, ranks among the biggest winners year to date. But is it the smartest stock to buy right now?The easy answer for why Occidental's shares have performed so well this year is the U.S. war with Iran. The conflict has rattled global energy markets, driving up demand for U.S. oil and gas. As a major producer in the Permian Basin, the Rocky Mountain region, and the Gulf of Mexico, Occidental has been an immediate beneficiary of the Middle East supply disruption.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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