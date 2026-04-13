Occidental Petroleum Aktie
WKN: 851921 / ISIN: US6745991058
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13.04.2026 13:00:00
Occidental Petroleum Is Getting a New CEO in 2026. Here's What Investors Can Expect From Richard Jackson Once Vicki Hollub Retires.
The stock price for Occidental Petroleum (NYSE: OXY) is up more than 40% this year. That's largely because the price of oil has risen by roughly 30% since 2026 began.But one of Occidental Petroleum's biggest single day stock price spikes didn't occur from rising oil prices. Instead, the company's shares spiked big when it announced that Vicki Hollub -- its long time CEO -- will be retiring soon. Current Chief Operating Officer Richard Jackson will replace her as CEO. The market seemed to applaud the move. But there are two potential impacts Occidental Petroleum investors -- and even oil investors in general -- should be paying attention to now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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