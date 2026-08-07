Occidental Petroleum präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Occidental Petroleum hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,75 USD. Im Vorjahresviertel hatte Occidental Petroleum 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,05 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Occidental Petroleum einen Umsatz von 6,32 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at