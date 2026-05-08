Occidental Petroleum: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Occidental Petroleum lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 3,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Occidental Petroleum 0,770 USD je Aktie verdient.

Mit einem Umsatz von 5,57 Milliarden USD, gegenüber 6,91 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,44 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at