Occidental Petroleum stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Occidental Petroleum hat am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 887,67 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 162,55 ARS je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7 894,06 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7 293,73 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at