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12.11.2026 06:31:28
Occidental Petroleum stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Occidental Petroleum hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 482,95 ARS. Im Vorjahresviertel waren 172,71 ARS je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8 875,86 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10 615,80 Milliarden ARS ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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