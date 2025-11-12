Occidental Petroleum veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Occidental Petroleum hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 172,98 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Occidental Petroleum 184,42 ARS je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 8 889,82 Milliarden ARS gegenüber 6 668,30 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at