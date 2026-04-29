ExxonMobil Aktie

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WKN: 852549 / ISIN: US30231G1022

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29.04.2026 16:51:25

Occidental Petroleum vs. Exxon Mobil: Comparing Scale in Quarterly Revenue

Occidental Petroleum (NYSE:OXY) primarily engages in the acquisition, exploration, and development of oil and gas properties, operating primarily in the United States, the Middle East, Africa, and Latin America.Exxon Mobil (NYSE:XOM) explores for and produces crude oil and natural gas globally, while also operating large downstream and chemical segments that capture, manufacture, and sell various petrochemical products.Revenue here refers to the data provider's standardized income statement revenue line item and serves as a fundamental financial indicator that helps retail investors evaluate the total money brought in by a company's core commercial operations before any operating expenses are deducted.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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01.08.25 ExxonMobil Sector Perform RBC Capital Markets
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Exxon Mobil Corp Cert. Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 23 040,00 1,68% Exxon Mobil Corp Cert. Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) 132,36 0,00% ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
Occidental Petroleum Corp. 51,60 -0,73% Occidental Petroleum Corp.

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