ExxonMobil Aktie
WKN: 852549 / ISIN: US30231G1022
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29.04.2026 16:51:25
Occidental Petroleum vs. Exxon Mobil: Comparing Scale in Quarterly Revenue
Occidental Petroleum (NYSE:OXY) primarily engages in the acquisition, exploration, and development of oil and gas properties, operating primarily in the United States, the Middle East, Africa, and Latin America.Exxon Mobil (NYSE:XOM) explores for and produces crude oil and natural gas globally, while also operating large downstream and chemical segments that capture, manufacture, and sell various petrochemical products.Revenue here refers to the data provider's standardized income statement revenue line item and serves as a fundamental financial indicator that helps retail investors evaluate the total money brought in by a company's core commercial operations before any operating expenses are deducted.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
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24.04.26
|S&P 500-Wert ExxonMobil-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ExxonMobil-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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17.04.26
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16.04.26
|Erste Schätzungen: ExxonMobil präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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10.04.26
|S&P 500-Papier ExxonMobil-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ExxonMobil von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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08.04.26
|ROUNDUP: Exxon sieht Produktionseinbußen durch Krieg im Nahen Osten (dpa-AFX)
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08.04.26
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07.04.26
|Nahost-Konflikt im Fokus: UBS bullish für ExxonMobil-Aktie - so reagieren Chevron, Shell & BP (finanzen.at)
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03.04.26
|S&P 500-Titel ExxonMobil-Aktie: So viel hätte eine Investition in ExxonMobil von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
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Aktien in diesem Artikel
|Exxon Mobil Corp Cert. Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|23 040,00
|1,68%
|ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
|132,36
|0,00%
|Occidental Petroleum Corp.
|51,60
|-0,73%