|
20.02.2026 06:31:28
Occidental Petroleum: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Occidental Petroleum lud am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 20,12 ARS. Im Vorjahresquartal waren -63,960 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 7 346,33 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 6,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6 919,58 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 401,03 ARS beziffert. Im Vorjahr hatte Occidental Petroleum 446,85 ARS je Aktie verdient.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Occidental Petroleum mit einem Umsatz von insgesamt 26 892,73 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 24 813,87 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 8,38 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.