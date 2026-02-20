20.02.2026 06:31:28

Occidental Petroleum: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Occidental Petroleum lud am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 20,12 ARS. Im Vorjahresquartal waren -63,960 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 7 346,33 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 6,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6 919,58 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 401,03 ARS beziffert. Im Vorjahr hatte Occidental Petroleum 446,85 ARS je Aktie verdient.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Occidental Petroleum mit einem Umsatz von insgesamt 26 892,73 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 24 813,87 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 8,38 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

