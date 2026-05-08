Occidental Petroleum: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Occidental Petroleum hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,29 CAD gegenüber 1,10 CAD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Occidental Petroleum mit einem Umsatz von insgesamt 7,64 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,91 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 22,98 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at