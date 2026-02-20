Occidental Petroleum zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Occidental Petroleum äußerte sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,11 Milliarden USD – eine Minderung von 26,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,92 Milliarden USD eingefahren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,61 USD gegenüber 2,44 USD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 20,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 21,59 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 27,10 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at