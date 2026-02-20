Occidental Petroleum zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Occidental Petroleum hat sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,450 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 26,39 Prozent auf 7,13 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,68 Milliarden CAD gelegen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2,25 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,34 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,73 Prozent zurück. Hier wurden 30,17 Milliarden CAD gegenüber 37,12 Milliarden CAD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at