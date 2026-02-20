|
20.02.2026 06:31:28
Occidental Petroleum zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Occidental Petroleum hat sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,450 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 26,39 Prozent auf 7,13 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,68 Milliarden CAD gelegen.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2,25 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,34 CAD je Aktie generiert.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,73 Prozent zurück. Hier wurden 30,17 Milliarden CAD gegenüber 37,12 Milliarden CAD im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.