OCCL: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

OCCL lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,31 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,05 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1,14 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte OCCL 961,9 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at